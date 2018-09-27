УПЦ: каноническая церковь Украины допускает возможность диалога с Константинополем

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) готова к диалогу с Константинопольской церковью, несмотря на ее антиканонические действия - назначение посланников в Киев для создания некой независимой церковной структуры. Об этом в интервью ТАСС в четверг сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Синод Русской православной церкви (самоуправляемой частью которой является УПЦ МП - прим. ТАСС) не разорвал отношения с Константинопольским патриархатом, а приостановил их. Это существенная разница. Таким образом церковь показывает, с одной стороны, свое принципиальное несогласие с неканоническими действиями Константинополя, а с другой стороны, все-таки сохраняет возможность для диалога, демонстрирует готовность решать этот вопрос", - отметил он.

"Это важно понимать, по крайней мере потому, что у нас в украинских СМИ стараются убедить, что якобы РПЦ самоизолируется. Нет, Русская церковь не самоизолируется. Наоборот, она демонстрирует открытость к решению этого вопроса", - добавил митрополит.

Иерарх УПЦ МП подчеркнул, что тем не менее Украинская церковь не намерена общаться с экзархами - двумя посланниками Константинопольского патриархата, присланными 7 сентября в Киев, так как считает их одностороннее назначение "вмешательством во внутренние дела нашей церкви".

"Как мы можем судить из официальных сообщений Константинопольского патриархата, его посланники имеют поручение создавать новую структуру, которой, как ожидается, может быть выдан томос", - сообщил митрополит.

25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви, вслед за Синодом Русской православной церкви, приостановил сослужение епископата УПЦ с иерархами Константинопольского патриархата и призвал двух посланников Константинополя покинуть чужую каноническую территорию.