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Медведев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что труд воспитателя требует проявления лучших человеческих качеств

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских воспитателей и всех дошкольных работников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Ваш труд требует не только знаний, но и проявления лучших человеческих качеств, искреннего, поистине родительского отношения к каждому ребенку. Дети дошкольного возраста открыты миру, делают первые шаги в его познании. Вы тонко чувствуете их настроение, учите общаться, дружить, раскрывать свои таланты", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что профессия воспитателя немыслима без огромной самоотдачи.

"Хочу выразить вам глубокую благодарность за заботу о детях, бесконечную любовь к ним", - добавил премьер-министр, пожелав воспитателям и всем дошкольным работникам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России 27 сентября.

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