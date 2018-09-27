Минпросвещения отметило дефицит сурдопедагогов для детей с нарушениями слуха в России

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Около 900 сурдопедагогов требуется во всех субъектах Российской Федерации в специальные школы для детей с нарушениями слуха, чтобы привести ситуацию в соответствие с кадровым нормативом. Об этом в четверг сообщил директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Евгений Сильянов.

"На конец 2017 года во всех субъектах РФ потребность в сурдопедагогах составляет 900 специалистов. При этом регионы ответили, что около 600 вакансий они могут закрыть, я сейчас округляю, конечно, но вот 300 специалистов нам точно еще нужны. Это четкий дефицит [специалистов], которых не достает системе", - сказал Сильянов на всероссийском семинаре-совещании руководителей организаций, реализующих образовательные программы для людей с нарушениями слуха, который проходит в Новосибирске.

Сильянов уточнил ТАСС, что речь идет не об открытых ставках, а о приведении ситуации в соответствие с нормативным регулированием. "Еще 900 специалистов - это то, что было бы в идеале", - добавил он. Директор департамента также отметил, что нехватка специалистов может быть обусловлена двумя причинами: недостаточным финансированием образовательных организаций или же нехваткой специалистов данного профиля в принципе.

На сегодняшний день, по словам Сильянова, на одного сурдопедагога приходится от 6 до 12 детей с нарушением слуха.

Всероссийский семинар-совещание руководителей и специалистов организаций, реализующих образовательные программы для людей с нарушениями слуха проходит в Новосибирске с 27 по 28 сентября. В мероприятии, организованном Министерством просвещения РФ и региональным министерством образования, участвуют более 200 экспертов из 39 регионов страны.