Тюменский опорный вуз запустил магистратуру по обучению специалистов для Арктики

ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Тюменский индустриальный университет (ТИУ) запустил новый образовательный проект - магистратуру, которая специализируется на подготовке специалистов различных направлений, востребованных в Арктике. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе опорного вуза.

"Идея создания "Арктической проектной магистратуры" появилась в прошлом году, после этого началась работа по ее реализации. Теперь она официально запущена, по окончании учебы студенты получат не только диплом по своему направлению, но и сертификат об освоении арктической программы. По программе арктической магистратуры уже обучаются 15 человек", - сказали в пресс-службе.

Как отмечала ранее руководитель образовательной программы, заведующая кафедрой маркетинга и муниципального управления ТИУ Марина Белоножко, всего создано шесть направлений подготовки магистров: "Морское бурение", "Геонавигация", "Системы и технические средства автоматизации и управления", "Социальный и кадровый аудит на промышленных предприятиях", "Науки о данных" и "Маркетинг в гостеприимстве". Актуальность проекта связана с тем, что тема освоения Арктической зоны РФ затронута почти во всех программах развития индустриальных партнеров вуза.

"Когда мы только начали работать над этим проектом, первым делом было важно получить отзывы от компаний - основных игроков нефтегазового рынка Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Все они выразили заинтересованность в том, чтобы студенты имели компетенции в области изучения Арктики, а также готовность поддерживать эту программу магистратуры", - приводит пресс-служба слова директора Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Юрия Зазули.

Для разработки проектов студенты будут получать реальные производственные кейсы. Сертификацию будет проводить Всероссийская ассоциация полярников.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. В вузе реализуется несколько стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.