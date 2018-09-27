Медведев упразднил правительственный Совет по русскому языку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев упразднил Совет по русскому языку при правительстве РФ. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Министерству просвещения надлежит представить в кабинет министров "предложения по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по государственной поддержке и развитию русского языка, а также по выработке согласованных предложений для их рассмотрения Советом при президенте РФ по русскому языку".
Правительственный Совет по русскому языку был создан в 2013 году, его возглавляла вице-премьер Ольга Голодец. Это был совещательный орган, занимавшийся рассмотрением ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка и выработкой предложений по совершенствованию государственной политики в этой сфере. Совет при президенте по русскому языку был образован в 2014 году для "обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как государственного языка в РФ, а также повышения эффективности деятельности органов государственной власти в этой области".