ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают копить деньги и не брать кредиты

"Две трети россиян (65%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (с начала года эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 64%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%", - говорится в материалах опроса.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 65% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 69% опрошенных выступают против покупок в кредит. Об этом свидетельствуют результаты опроса , обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Большинство опрошенных (69%) по-прежнему считают, что сейчас не лучшее время брать кредиты, обратного мнения придерживаются 15% респондентов. "Согласно данным последнего опроса, уже более четверти граждан (29%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Половина (54%), однако, пока настроена скептически", - отмечено в исследовании ВЦИОМ.

Доверие к банкам в течение последних месяцев остается прежним, доля россиян, предпочитающих хранить деньги на вкладе в сентябре равна 44%. В сентябре 2015-2016 годов показатели были ниже (37-38%). "О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят треть опрошенных (33%)", - говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября 2018 года. Объем выборки 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.