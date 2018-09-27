Скворцова: Россия является мировым лидером по темпам решения проблемы туберкулеза

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия показывает самые высокие темпы в мире по решению проблемы туберкулеза. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

"Мы просто мировой лидер по темпам решения этой проблемы", - отметила она, добавив, что "все страны признают ведущую роль России в данном вопросе".

По словам министра, "за 10 лет Россия снизила заболеваемость туберкулезом более, чем на 42%, а смертность - более, чем на 64%". Скворцова также подчеркнула, что опыт России "очень востребован в мировом сообществе".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. При этом по данным за 2017 год, почти полмиллиона человека болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез продолжает оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней в день.