Глава Роспотребнадзора: в ЕАЭС нужно сформировать единое эпидемиологическое пространство

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Единое эпидемиологическое пространство необходимо сформировать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с учетом возникающих угроз и рисков. Об этом заявила в четверг руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова в Минске на конференции "Молекулярная диагностика - 2018".

"Задача поставлена руководителями пяти стран (ЕАЭС - прим. ТАСС) - это создание единого эпидемиологического пространства в части защиты общей территории от инфекционных вызовов", - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что это касается "гармонизации подходов в предупреждении и выявлении, реагировании на вспышки инфекций, а также подготовки кадров, укреплении лабораторной сети". Речь также идет о разработке и производстве препаратов для профилактики и диагностики инфекций, уточнила глава Роспотребнадзора.

Говоря о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства по данной проблематике, Попова заявила о необходимости "в условиях сегодняшних угроз и рисков повысить приоритет вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия в повестке дня двустороннего сотрудничества". "Это касается заключения двусторонних соглашений, развития договорной базы", - пояснила она. Попова также считает важным развитие двустороннего научно-технического сотрудничества. "Это развитие научных центров, проведение научно-исследовательских работ, обмен достоверной эпидемиологической информацией", - сказала Попова. "Это (обмен информацией - прим. ТАСС) мы делаем сегодня в режиме онлайн, и это у нас прекрасно получается", - констатировала глава Роспотребнадзора.