"Сегодня уже практически каждый пятый москвич сделал прививку от гриппа. В городе работают более 500 пунктов вакцинации, это поликлиники и мобильные пункты", - сказал он.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый житель Москвы принял участие в кампании по вакцинации против гриппа, показали данные на середину кампании, стартовавшей в этом году 20 августа. Вакцинация продлится до 28 октября, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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Хрипун добавил, что самым популярным у москвичей стал пункт вакцинации около станции метро Речной вокзал. Прививку в нем сделали уже более 11 тыс. человек. В центрах "Мои документы" больше всего привились в офисе в Гагаринском районе, где вакцинацию прошли более 2 тыс. человек. В торговых центрах сделали бесплатную прививку более 5 тыс. человек.

В масштабной кампании задействовано более 500 пунктов, включая все городские поликлиники, а также 70 центров госуслуг "Мои документы", 34 станции метро, Московского центрального кольца и пригородных железнодорожных станций. Впервые прививку можно сделать в девяти торговых центрах.

Вакцинация для граждан РФ осуществляется бесплатно, для вакцинации необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Непосредственно перед вакцинацией проводится медицинский осмотр. С полным списком адресов пунктов проведения вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.