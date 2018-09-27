Население арктических регионов РФ сократилось на 30 тыс. человек за четыре года

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Население арктической регионов РФ сократилось на 30 тыс. человек за четыре года. Такие данные привел председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на выездном совместном совещании "Обеспечение госинтересов РФ и развитие международного сотрудничества в Арктике" в Мурманске.

"Ключевые проблемы арктических регионов, с нашей точки зрения, решаются еще слишком медленно и в целом ряде случаев неэффективно. <...> Это прежде всего отток населения, неразвитость инфраструктуры и транспортного сообщения. Только в период с 2014 года по 2017 год численность постоянного населения, проживающего в арктической зоне РФ, сократилось с 2 млн 400 тыс. до 2 млн 371 тыс. человек. Мы видим, что постоянно идет отток населения из арктической зоны", - сказал он.

Мельниченко отметил, что для большинства арктических регионов характерны общие трудности, которые препятствуют их развитию.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.