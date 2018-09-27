Минтруд не будет отказываться от термина "инвалид"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты не планирует отказываться от использования термина "инвалид" в законодательстве, речь идет только об уточнении понятия, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. Ранее газета "Известия" сообщала о планах Минтруда отказаться от использования этого термина в нормативно-правовых актах.
В свою очередь в ведомстве заявили, что информация в "Известиях" не соответствует действительности. Проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" будет проводиться согласно рекомендациям Комитета ООН по правам инвалидов и без намерения оказаться от применения самого термина в законодательстве.
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В министерстве отметили, что уточнение понятия направлено на то, чтобы нацелить усилия государства и гражданского общества на содействие инвалидам.
Эти и другие положения законодательства будут прорабатываться в 2019-2020 годах вместе с общественными организациями инвалидов, экспертным и научным сообществом, уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, подчеркнули в ведомстве.