Ночные заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столбик термометра опустится ниже нулевой отметки в некоторых районах Москвы и Московской области ночью в ближайшие выходные. Об этом сообщила в четверг ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В ночь на субботу, 29 сентября, в разных районах Москвы и Подмосковья ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Примерно такая же температура прогнозируется в ночь на воскресенье", - сказала она.

При этом днем в выходные будет солнечно и сухо, ожидаются 9-11 градусов тепла, отмечают синоптики.