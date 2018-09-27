Депутаты Ненецкого АО сохранили региональные льготы для людей предпенсионного возраста

Для указанных категорий граждан сохранятся льготы по уплате транспортного налога, право на льготный проезд на общественном автомобильном транспорте, на оказание бесплатной юридической помощи для неработающих граждан предпенсионного возраста. Будут сохранены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для одиноких неработающих граждан, а также семей, состоящих только из неработающих граждан предпенсионного возраста.

"Законом предусмотрено предоставление жителям округа действующих на данный момент региональных пенсионных льгот и выплат не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. Согласно документу, женщины и мужчины будут получать региональные льготы так же, как и сейчас - по достижении 50 и 55 лет соответственно. Кроме того, меры соцподдержки будут предоставляться гражданам, которые имеют право на досрочное назначение пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2018 года", сообщает пресс-служба регионального парламента.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Региональные льготы в Ненецком автономном округе, несмотря на предстоящее повышение пенсионного возраста, будут назначать, как и раньше: мужчинам при достижении 55 лет, женщинам - 50 лет, соответствующие изменения в местные законы приняли в четверг в двух чтениях депутаты окружного собрания.

Единовременная социальная выплата в размере 4 тыс. рублей будет предоставляться оленеводам и чумработницам, достигшим возраста 45 лет - для женщин и 50 лет - для мужчин, которые были заняты в оленеводческих хозяйствах округа не менее 5 лет. Также закон касается предоставления права на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту использования отпуска и обратно несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении неработающих лиц предпенсионного возраста, а также предоставление указанной категории граждан ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей.

За гражданами предпенсионного возраста закрепляется право на получение ежемесячной компенсационной выплаты (3108 руб./3500 руб.) при соответствии установленным требованиям, таким как ценз проживания в округе, наличие соответствующего стажа работы в округе, уровень дохода гражданина.

О пенсиях

Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один депутат воздержался.

Ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. В новую редакцию включены и корректировки депутатов Госдумы и сенаторов от "Единой России", которые сокращают на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся изначально 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.