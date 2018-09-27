СМИ: Криштиану Роналду запустил в Италии свою линию нижнего белья

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Футболист, пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду не только с этого сезона играет в высшем дивизионе в Италии, но и запускает в стране побочный основной профессии бизнес. Речь идет о линии мужского нижнего белья CR7 Underwear, которую он сам и рекламирует.

Как сообщает в четверг агентство ANSA, компания, занимающаяся производством линии Роналду, выбрала итальянскую группу Yamamay в качестве нового партнера, чтобы "развивать потенциал марки в Италии". В скором времени "трусы от чемпиона" появятся во всех торговых точках сети Yamamay. Запуск новой линии будет сопровождаться большой рекламной кампанией, в том числе в интернете. Как ожидается, ее главным "лицом" будет привлекательный 33-летний футболист. Название марки неслучайно - Криштиану Роналду - CR- играет под номером 7, в том числе и в "Ювернусе", куда перешел в этом году из мадридского "Реала".

Работа в индустрии моды - не редкость для известных футболистов, которые часто рекламируют нижнее белье, а также парфюмерию и средства личной гигиены. Примечательно, что бывшая девушка Роналду - модель российского происхождения Ирина Шейк долгое время была "лицом" другой известной итальянской марки нижнего белья Calzedonia, конкурирующей с Yamamay.