Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. За документ проголосовали 332 депутата, против - 83, воздержавшихся нет.

29 августа в телеобращении к гражданам Путин озвучил ряд норм, призванных смягчить предложенный правительством законопроект. Соответствующий пакет поправок к пенсионному законопроекту правительства наряду с изменениями в Налоговый и Уголовный кодексы РФ президент внес в Госдуму 6 сентября. 25 сентября палата приняла по инициативе президента еще один важный закон в рамках пенсионного пакета, который вводит штрафы до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Под предпенсионным возрастом понимается "возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества рожденных женщиной детей, а также сохраняются действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60, причем предусмотрена возможность единовременной выплаты. Эта норма была предложена депутатами и сенаторами от "Единой России".

Правительственный законопроект внесли в Госдуму в июне. К второму чтению его скорректировали в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

В среду, 26 сентября, Госдума рассмотрела основной законопроект о пенсионных изменениях во втором чтении. Поправки президента поддержали все думские фракции, включая КПРФ, которая признала, что эти коррективы улучшают правительственный вариант текста. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициативы президента объединили депутатский корпус, так как "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". Тем не менее коммунисты выступили против принятия самого проекта закона. В поддержку документа в целом проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 - против, один депутат воздержался.

Совершенствование пенсионного законодательства

Предложения по доработке правительственного законопроекта исходили не только от депутатов Госдумы, но и от их региональных коллег, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Всего в Думу поступило более 300 поправок. Их сведением занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. Как заявил Володин, группа продолжит работу после принятия пенсионного пакета законов и будет "изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы законы работали эффективно на результат".

"Сегодня средняя пенсия порядка 14 тыс. [рублей]… И если только мы с вами не будем повышать пенсию темпами выше, чем инфляция, то 46,5 млн человек будут жить очень бедно", - предупредил спикер сразу после голосования по законопроекту. "У них зарплата намного меньше, чем зарплата депутатов Государственной думы, у них пенсия меньше, чем наша с вами пенсия", - напомнил он. "И наша с вами задача - сделать все для того, чтобы пенсия у наших пенсионеров росла, росла быстро, и эта как раз задача решена через принятие закона, который получил поддержку 332 депутатов", - подчеркнул Володин, обратив внимание, что количество поддержавших законопроект стало больше по сравнению с предыдущими чтениями.

Председатель Госдумы указал, что рост пенсий будет уже в этом году, в следующем он продолжится, в ближайшее время средний размер пенсий составит уже 20 тыс. рублей. "Мы с вами приняли Конвенцию 102 (Международной организации труда - прим. ТАСС), минимум уже будет 40% от той зарплаты, с которой человек уходит", - отметил он.

"Это крайне важное решение, которое люди ждали очень долго. Не надо нам сейчас вводить в заблуждение огромное количество людей. Сегодня решение коснулось 46,5 млн человек, и об этом надо говорить", - призвал политик, реагируя на критику в адрес закона со стороны оппозиции.