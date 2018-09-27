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Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости

Российский лидер отметил, что отношения между странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие Туркмении. Об этом он написал в поздравительной телеграмме президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю национального праздника - Дня независимости.

"Глава российского государства высоко оценил уверенное движение Туркменистана по пути социально-экономического развития, заслуженный авторитет страны в Центрально-Азиатском регионе и за его пределами", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что "российско-туркменистанские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и с удовлетворением отметил, что недавнее вступление в силу Договора между РФ и Туркменией о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для расширения плодотворных двусторонних связей на всех направлениях, что, несомненно, отвечает общим интересам двух стран, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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