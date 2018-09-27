Володин сделал замечание депутатам, делавшим селфи при голосовании по пенсионному закону

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам, делавшим селфи при голосовании в третьем чтении по резонансному законопроекту об изменении параметров пенсионной системы РФ.

"Коллеги, повнимательнее, - сказал спикер. - Потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается (ранее в ходе пленарного заседания в четверг ряд депутатов попросили исправить в протоколе результат их голосования в связи с ошибкой - прим. ТАСС)".

"Невозможно принимать решения и одновременно делать селфи, - подчеркнул Володин. - Поэтому аккуратнее с новыми технологиями". Он напомнил, что заседание Госдумы постоянно транслируется в интернете. "Тот, кто хочет посмотреть, как депутат голосует или работает, имеет такую возможность", - заключил глава палаты.