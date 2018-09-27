Дума дала полномочия Росгвардии обеспечивать безопасность акватории вокруг Крымского моста

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла закон, который наделяет военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) полномочиями по обеспечению безопасности акватории в районе Крымского моста.

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В настоящее время сотрудники Росгвардии могут досматривать суда, нарушившие правила, установленные на охраняемых объектах, при входе на охраняемые акватории и выходе с них, а также при несении службы по охране общественного порядка, при обеспечении общественной безопасности на акваториях водных объектов.

Новым законом предлагается наделить Росгвардию полномочиями "осуществлять доставление плавучих средств (судов) и орудий совершения административного правонарушения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях".

"Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива, - пояснил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта".

"Теперь росгвардейцы также смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители, сопровождать их в порты и производить процессуальное оформление правонарушений", - уточнил он. "Ввиду напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной", - подчеркнул парламентарий.