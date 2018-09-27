Росгвардия презентовала книгу, посвященную Герою России генералу Анатолию Романову

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Командование Росгвардии презентовало книгу, посвященную Герою России генерал-полковнику Анатолию Романову. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

"Накануне юбилея - 70-летия Героя России генерал-полковника Анатолия Романова - Росгвардия презентовала посвященную ему книгу", - сказал Меликов.

Автором книги под названием "Знаменосец" является Андрей Эдеков, она основана на воспоминаниях сослуживцев Романова, занимавшего должности командующего внутренними войсками МВД России и командующего Объединенной группировкой федеральных войск в Чеченской Республике. Генерал стал одним из самых заметных участников миротворческого процесса в Чечне летом-осенью 1995 года. 6 октября 1995 года в Грозном он был тяжело ранен в результате теракта, уже более двадцати лет продолжается борьба за его жизнь.

Военная служба генерала Романова служит примером в войсках национальной гвардии РФ - наследнице лучших традиций внутренних войск МВД России. В честь его юбилея, рассказал Меликов, пройдут мероприятия по всем войскам Росгвардии. "Мы подводим итоги конкурса профессионального мастерства на звание лучшего офицера, пройдут финальные соревнования по самбо среди сотрудников Росгвардии", - сказал он.

"Сегодня мы в госпитале, где находится на реабилитации генерал Романов, лично поздравили его. Пожелали здоровья. Для нас генерал Романов является примером невероятного мужества и беззаветного служения Родине. Мы всегда будем на него ориентироваться", - подчеркнул Сергей Меликов.