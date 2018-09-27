Госдума приняла в I чтении законопроекты, уточняющие порядок предоставления жилья судьям

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении два проекта законов, уточняющие нормы об обеспечении жильем судей в России. Обе инициативы были внесены на рассмотрение президентом РФ.
Первый законопроект подготовлен во исполнение соответствующего постановления Конституционного суда. Он предусматривает поправки в ряд законодательных актов, устанавливающие для судей механизм обеспечения жилыми помещениями по аналогу с порядком для прокуроров, предусмотренным законом "О прокуратуре РФ".
В частности, предусматривается, что судьям, замещающим должность не менее 10 календарных лет, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, один раз за весь период службы предоставляются единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья либо вместо нее на основании заявления судьи жилое помещение в собственность. Кроме того, предусматривается предоставление служебного жилья.
Законопроектом также определяются основания для признания судей нуждающимися в жилье, нормы предоставления площади, очередность, а также регулируются другие вопросы, касающиеся обеспечения судей жильем.
Вторая инициатива предусматривает изменения в конституционное законодательство, регулирующее деятельность Верховного суда РФ. Ею также оговаривается "квартирный вопрос" для судей ВС РФ, а также разграничивается порядок наделения полномочиями его руководства с остальным судейским корпусом в России. Как говорится в пояснительной записке, проект связан с необходимостью приведения законодательства о судебной системе РФ в соответствии с положениями закона "О Верховном суде РФ", согласно которым ВС РФ определяется как высший судебный орган, не входящий в систему судов общей юрисдикции. "Данные положения законопроекта корреспондируются с установленными ограничениями для председателя и заместителя председателя федерального суда (за исключением Верховного суда РФ) на занятие одной и той же должности более двух сроков подряд", - отмечается в сопроводительных документах.
Законы, в случае их принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ, предлагается ввести в действие с 1 января 2019 года.