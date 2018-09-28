Как не попасть в группу риска? Ответы на вопросы ко Всемирному дню сердца

По последним данным, ежегодно в мире от сердечных заболеваний умирает более 15 млн человек. Ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, мы изучили книгу президента Российского кардиологического общества, академика РАН Евгения Шляхто "Мифы и заблуждения о сердце и сосудах" и выбрали ответы врача на самые популярные вопросы пациентов о том, как сохранить и укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Кто находится в группе риска? Какие обследования необходимо делать?
После 35 лет раз в три года или чаще необходимо проверять артериальное давление, уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови, а также делать электрокардиограммы (ЭКГ). Людям старше 50 лет проходить такую проверку необходимо не реже одного раза в полгода.
Если у вас в семье есть близкие родственники, страдающие от сердечно-сосудистых проблем, необходимо проверяться один раз в год.
Чтобы ориентировочно узнать свой сердечно-сосудистый риск, можно воспользоваться шкалой SCORE.
Для этого нужно знать ваш уровень общего холестерина крови, верхнее артериальное давление, пол, возраст и статус курения.
Если хорошая ЭКГ, значит ли это, что все в порядке?
ЭКГ позволяет выявить нарушения в работе сердца, которые имеются непосредственно в момент съемки, или те, которые были ранее (например, перенесенный инфаркт). При этом ЭКГ не может показать проблемы, если они проявляются периодически и не выражены в момент обследования.
К таким проблемам могут относиться аритмии, нарушения кровоснабжения и другие патологии. Для выявления проблем, которые не видны на ЭКГ, могут проводиться холтеровское мониторирование ЭКГ (запись ЭКГ в течение суток), нагрузочные пробы (запись ЭКГ до, во время и после дозированной физической нагрузки).
Есть мнение, что инфаркт вызывается микробами, это правда?
Это не так. Но серьезные инфекции, особенно нижних дыхательных и мочевыводящих путей, могут приводить к кратковременному повышению риска инфаркта у пациента с ИБС. После выздоровления системное воспаление прекращается и риск инфаркта становится таким же, каким был раньше.
Правда ли, что питание влияет на уровень холестерина в сосудах сердца? В частности, масло, яйца, сахар, соль, кофе и чай?
Сливочное масло считалось врагом здоровью сердца, но это не совсем так. Ситуация такая же, как с алкоголем: очень важно обращать внимание на качество продукта и употреблять его умеренно. В день необходимо съедать не больше 20–30 граммов масла. Сало очень калорийно, поэтому его можно съедать не больше 30 граммов в день. А количество яиц, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от вашего возраста и уровня холестерина. Здоровый человек может съедать до трех-шести яиц в неделю, если у вас повышен холестерин, но вы не готовы отказаться от яиц, можно съедать один желток, яичные белки можно употреблять без ограничений. Пожилым людям достаточно одного яйца в неделю.
Что касается чая и кофе, эти напитки улучшают настроение, снижают риск развития депрессии и помогают отвлечься от стресса. В среднем в чашке чая содержится 30–70 мг кофеина, а в чашке кофе — 90–160 мг. Нормальное количество кофеина в день — 200–300 мг. Поэтому необходимо прислушаться к своему организму: как он ведет себя после чашки чая или кофе, не повышается ли артериальное давление. Если все хорошо, можно употреблять кофе и чай, соблюдая норму, — не более двух-трех чашек в день.
Снизить артериальное давление можно, сократив потребление соли до шести граммов в сутки. Это уменьшит объем жидкости в организме и снизит чувствительность сосудов к сосудосуживающим веществам (гормонам).
Как снизить уровень холестерина в крови?
Для этого важно здоровое и сбалансированное питание. Чтобы снизить уровень холестерина на 10–20%, необходимо сделать так, чтобы суточный баланс энергии в организме составлял минус 500 ккал от требуемого. По данным исследований, при кипячении кофе происходит экстракция жиров из зерен, полный отказ от кофе приводит к снижению уровня холестерина на 17%. При высоком холестерине полезнее всего употреблять жирную рыбу (лосось, семга, форель, кета, тунец, палтус, сельдь), в ней содержится много Омега-3 жирных кислот, которые борются с холестериновыми бляшками. Оптимальный способ приготовления — отваривание, запекание или приготовление на пару.
По рекомендации врача можно начать прием лекарств, снижающих холестерин, в основном пациентам назначают статины и ингибиторы. Препараты можно купить в аптеках по рецепту врача.
Каких ограничений стоит придерживаться при болезнях сердца (путешествия, авиаперелеты, секс, баня, алкоголь)?
Путешествия и авиаперелеты. Большинству людей с болезнями сердца путешествовать можно, только перед поездкой нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Надо обсудить климат, в который вы собираетесь поехать. Не стоит совершать поездки, особенно на короткое время, которые связаны с резким изменением климата (например, зимой ездить в жаркую страну на море). Не забудьте взять на время поездки нужное количеств лекарств, которые вы принимаете!
Нельзя летать на самолетах, если у вас нестабильная стенокардия, декомпенсированная сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма.
Секс. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия и даже перенесенный инфаркт и операция на сердце никак не препятствуют интимной жизни. Однако если вы перенесли инфаркт или операцию на сердце, в сексуальных отношениях необходимо взять перерыв на две-четыре недели.
Сауна. При высоком давлении ходить в баню или сауну нельзя. Если вы принимаете лекарства от гипертонии, и на их фоне давление не превышает 140/90 мм рт. ст., посещение бани и сауны не противопоказано. Однако до и после необходимо измерить давление: если давление повысилось после сауны или бани, такие посещения могут принести вред.
Алкоголь. Полезен для здоровья может быть только качественный алкоголь, принятый в небольших дозах. Клинические исследования с участием 200 тыс. человек показали, что прием 150 мл легкого вина или 30 мл коньяка в день может снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей на 40%. Однако алкоголь — это не средство профилактики. Суммарное потребление алкоголя в неделю не должно превышать 140 г для мужчин и 80 г для женщин (в пересчете на чистый спирт).
Как часто нужно заниматься спортом для профилактики болезней сердца?
В целом для сердца здорового человека полезны аэробные нагрузки и те виды физических упражнений, при которых кровь активно насыщается кислородом: прогулки, ходьба, бег, занятия на тренажерах, плавание, лыжи, коньки, теннис, танцы.
Чтобы получить максимальную пользу, важно тренироваться регулярно и системно: три-пять раз в неделю по 30–45 минут. Прежде чем приступить к тренировкам, проверьте, нет ли у вас противопоказаний к таким занятиям.
Каким спортом можно заниматься при стенокардии?
Физическая активность при стабильной стенокардии полезна — она может снизить вероятность умереть от болезни сердца и повышает физическую выносливость организма. Регулярные тренировки в сочетании с правильным приемом лекарств позволяют укрепить здоровье и снизить риск инфаркта. Помните, что тренировки должны приносить удовольствие, а не ухудшение самочувствия. Наиболее полезной нагрузкой в данном случае является ходьба, плавание, катание на велосипеде.
Однако если вы перестанете тренироваться, достигнутые положительные результаты быстро нивелируются.
Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом и узнайте оптимальную для вас частоту пульса во время нагрузки.
Почему лекарства с одним и тем же действующим веществом стоят по-разному?
Лекарства бывают оригинальные (выпускает компания, которая создала препарат) и дженерики (лекарства—копии, которые совпадают с оригиналом по количеству действующего вещества). Цена оригинального препарата складывается из стоимости его разработки, исследований его эффективности и безопасности, затрат на производство и доставку в аптеку. Стоимость дженерика складывается из затрат на покупку (или производство действующего вещества и наполнителей, изготовление из них лекарства, стоимости доставки и торговой наценки аптеки. Цена такого препарата существенно ниже, потому что серьезных клинических исследований для оценки его эффективности и безопасности не проводилось.