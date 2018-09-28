Как не попасть в группу риска? Ответы на вопросы ко Всемирному дню сердца

Путешествия и авиаперелеты. Большинству людей с болезнями сердца путешествовать можно, только перед поездкой нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Надо обсудить климат, в который вы собираетесь поехать. Не стоит совершать поездки, особенно на короткое время, которые связаны с резким изменением климата (например, зимой ездить в жаркую страну на море). Не забудьте взять на время поездки нужное количеств лекарств, которые вы принимаете!

Нельзя летать на самолетах, если у вас нестабильная стенокардия, декомпенсированная сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма.

Секс. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия и даже перенесенный инфаркт и операция на сердце никак не препятствуют интимной жизни. Однако если вы перенесли инфаркт или операцию на сердце, в сексуальных отношениях необходимо взять перерыв на две-четыре недели.

Сауна. При высоком давлении ходить в баню или сауну нельзя. Если вы принимаете лекарства от гипертонии, и на их фоне давление не превышает 140/90 мм рт. ст., посещение бани и сауны не противопоказано. Однако до и после необходимо измерить давление: если давление повысилось после сауны или бани, такие посещения могут принести вред.

Алкоголь. Полезен для здоровья может быть только качественный алкоголь, принятый в небольших дозах. Клинические исследования с участием 200 тыс. человек показали, что прием 150 мл легкого вина или 30 мл коньяка в день может снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей на 40%. Однако алкоголь — это не средство профилактики. Суммарное потребление алкоголя в неделю не должно превышать 140 г для мужчин и 80 г для женщин (в пересчете на чистый спирт).