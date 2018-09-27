Кисляк считает, что Арктика остается регионом без конфликтов между Россией и США

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Арктика остается регионом без политической напряженности, где у России и США нет конфликтов. Об этом заявил в Мурманске на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.
"В Арктике отношения Росси и США закрыты от напряженности. Здесь нет потенциала для серьезных конфликтов с участием России", - сказал он.
По его словам, более эффективное сотрудничество России и Америки осуществляется только на международной космической станции. "Там россияне и американцы вместе рискуют жизнью, тренируются, живут. Ситуация в Арктике находится ближе к этому примеру", - сказал он.
Кисляк отметил и отсутствие напряженности с другими странами в Арктике. "У нас четко разграничены морские пространства с Норвегией и Россией. Эти разграничения никто не оспаривает", - сказал он.
Мнение коллеги поддержал и сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко, отметив в том числе успешный опыт работы Арктического совета, объединяющего 8 стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. "Совет решает конкретные вопросы, страны вместе работают", - сказал Чернышенко.
XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" проходит в Мурманске по инициативе Общественного совета Госкорпорации "Росатом". Он посвящен вопросам взаимодействия различных государственных и общественных структур при освоении этой территории. Среди основных тем, которые будут обсуждаться на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.