Эксперты: бороться с распространением ВИЧ мешает отношение общества к этому заболеванию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отношение общества к ВИЧ-инфицированным людям и стигматизация самого заболевания мешают борьбе с распространением вируса. Такое мнение высказали в четверг эксперты на круглом столе в ТАСС, посвященном проблеме замалчивания заболеваний в России.

"Главное препятствие в решении проблемы СПИД - это стигма", - сказал журналистам гендиректор H-Clinic, занимающейся исследованием и лечением разного рода вирусных заболеваний, Андрей Злобин.

Он привел в пример случаи из собственной практики, рассказав, что некоторые мужчины отказываются от регулярного прохождения теста на ВИЧ-инфекцию, ссылаясь на то, что им это не нужно, так как они не относят себя к категории гомосексуалистов, а также наркопотребителей.

"Люди в стране, в которой сейчас больше вполовину новых случаев ВИЧ-инфекции - не связанной никоим образом ни с наркоманией, ни с употреблением наркотиков, ни с гомосексуальными отношениями, ни с коммерческим сексом - это обычные гетеросексуальные пары, до сих пор считают, что им не нужно сдавать тест на ВИЧ, потому что себя они к этим группам, так сказать, не относят", - пояснил Злобин, отметив, что более половины случаев заражения ВИЧ приходится на обычных граждан, не связанных с "общественно осуждаемым поведением".

Проблему распространения инфекции Злобин связал с тем, что люди, узнавшие о том, что у них ВИЧ, сталкиваются с бюрократическими трудностями. "Им нужно встать на учет. На сегодняшний день система здравоохранения в сфере инфекционных заболеваний устроена так, что это учетные заболевания, а кому хочется стоять на учете?" - сказал он. По его словам, люди боятся, "что эти данные попадут в какие-нибудь базы, которые будут распространяться свободно в интернете".

Злобин добавил, что система жесткой регуляции инфекционных заболеваний, а именно перспектива постановки на учет ВИЧ-инфицированного пациента, ведет к тому, что люди вовсе перестают обращаться в медицинские учреждения. "Зачем человеку знать о ВИЧ, если он столкнется с такими проблемами?" - сказал он.

Недостаточное информирование

Внештатный специалист по клинической психологии Минздрава России по Центральному федеральному округу Татьяна Бузина также рассказала о важности информирования общества о специфике различных заболеваний, и не только тех, которые имеют вирусную природу.

"Есть исследования, которые показывают: у людей в условиях стигматизированной болезни, исход [заболевания] тяжелее, чем в ситуации, если больным удается избежать стигматизации. Многие исследователи обращают внимание на вторичный эффект стигматизации, когда она начинает распространяться на тех людей, которые, например, общаются со стигматизированными. Например, если мы говорим о детях с какими-то нарушениями развития, их стигма переходит на их родителей, которые здоровы, но они чем-то виноваты, что у них родились такие дети", - считает Бузина.

Она добавила, что обществу свойственно отвергать таких людей и сказала, что стигма имеет свойство распространяться. Эксперт отметила особенную необходимость донесения до общества тезиса о том, что стигматизированные люди - такие же, как и все. Она обратила внимание на то, что в России для детей с задержками развития существуют программы инклюзивного развития.

"Для них раньше были специализированные всякие учреждения, а сейчас их включают в обычное обучение с целью дестигматизации, чтобы мы, члены обычного общества, увидели, что это люди с определенным набором чувств, они переживают и реагируют так же, как и мы, на события, и единственное, что их отличает, - некоторые особенности развития, и нет причин относиться к ним дискриминативно", - отметила Бузина.

Бузина также сослалась на исследователей, доказавших, что стигматизация часто бывает увязана с недостатком представлений у населения о сути того или иного заболевания. В основе психологических механизмов стигматизации, по словам Бузиной, лежит страх населения перед непонятной болезнью. Она отметила, что нужно научиться "разговаривать с обществом об этих проблемах спокойно, без нагнетания каких-то эмоций, показывая, что есть в нашей культуре известная поговорка: от сумы и от тюрьмы не уйдешь".

Ранее старший научный сотрудник Федерального центра по борьбе со СПИД при Роспотребнадзоре Наталья Ладная сообщала, что около 1 млн человек, проживающих в РФ, по состоянию на конец первого полугодия 2018 года имели диагноз ВИЧ.