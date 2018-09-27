Компания Festo признала результаты демонстрационного экзамена Worldskills Russia

БУДАПЕШТ, 27 сентября. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и компания Festo, крупнейший в мире производитель промышленного оборудования и систем автоматизации, подписали соглашение о признании результатов демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

"Мы проводим в России эксперимент по демонстрационному экзамену, в котором принимает участие огромное количество колледжей, и нам важно, чтобы процедуры и результаты демонстрационного экзамена были признаны ведущими компаниями мира. И компания Festo подписала соглашение, которое означает, что любой участник, который сдал демонстрационный экзамен, как в России, так и в тех странах, которые участвуют в эксперименте, а сейчас их семь, имеет такой международный документ, который будет признаваться во всем мире во всех компаниях, которые работают с технологиями Festo", - сказал Уразов на брифинге в рамках чемпионата рабочих специальностей Euroskills-2018. В 2017 году демонстрационный экзамен сдали 14 тыс. студентов российских колледжей, в 2018 году количество сдавших этот экзамен приближается к 30 тыс. человек.

Европейское первенство по рабочим специальностям проходит с 26 по 28 сентября в Hungexpo в столице Венгрии. Всего в европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России Worldskills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

Euroskills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран- участниц Worldskills Europe. Движению Worldskills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего Euroskills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России Worldskills Russia заняла почетное первое место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм. С победой российскую команду в Кремле поздравил президент РФ Владимир Путин.

В 2022 году чемпионат Европы Euroskills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц Worldskills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.