Патриарх Кирилл предостерег от религиозного поклонения политическим концепциям

АРМАВИР /Краснодарский край/, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не поклоняться ложным ценностям, которые может навязывать людям современное общество.

Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал в четверг в праздник Воздвижения Креста Господня после литургии в Николаевском соборе Армавира.

"Сегодня на месте языческих идолов стали появляться иные истуканы - плоды человеческих мыслей, рассуждений, философских построений. И мы знаем, что нередко политические концепции становятся такими идолами, которые требуют абсолютного поклонения и подчинения, почти что религиозного. Они передаются людям таким способом, чтобы убедить весь род человеческий, что эта идея является апогеем человеческой мысли, и что следовать ей - означает построить справедливое, благополучное и процветающее общество", - сказал он.

Патриарх напомнил о недавнем господстве коммунистической идеологии в России, но отметил, что такие явления имеют место не только в нашей стране. "Сегодня вновь, как в недалеком нашем национальном прошлом, но уже в масштабах всей планеты развивается поклонение некоему идолу, который называется современным обществом, как будто бы это человеческое общество достигло максимума человеческого развития. И люди призываются к тому, чтобы все это принимать на веру и поклоняться", - сказал патриарх.

По его мнению, "большинство войн и революций, совершавшихся и совершаемых сегодня, происходит потому, что кому-то и где-то захотелось создать новый идол и заставить поклоняться ему людей".

"Никакая встречная идеология не способна разрушить идола. Но Крест Господень разрушает любого идола, потому что, взирая на крест, мы понимаем что не силой и богатством был побежден грех. Вот именно это явление Христа распятого, отдающего свою жизнь ради других, и явилось силой, разрушившей и разрушающей сегодня всяких идолов. Если мы хотим быть свободны от идолопоклонства, иногда почти незаметно проникающего в наше сознание, мы должны крепко держаться за веру", - заключил патриарх.

Православная церковь в четверг отмечает один из 12 главных праздников года - Воздвижение Креста Господня. Он связан с обретением царицей Еленой в 326 году реликвии - Креста, на котором был распят Спаситель. Из трех найденных под Голгофой деревянных крестов Господень Крест был узнан по чудодейственной силе, воскресившей мертвого.

Сегодня Крест Господень как символ победы над смертью выносится в центр православных храмов, а в память о страданиях Иисуса Христа Церковью установлен в этот день строгий пост.