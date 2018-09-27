"ВКонтакте" запустила онлайн-консультацию по участию в пробной переписи населения РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жители России смогут получить онлайн-консультацию по заполнению электронных переписных листов пробной переписи населения, которая пройдет в стране с 1 по 31 октября 2018 года. Специальный чат-бот запущен в социальной сети "ВКонтакте", сообщил журналистам в четверг руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александр Суринов.

"Мы разработали программу, которая ответит на вопросы о переписи, познакомит с образцами переписных листов и подскажет, как их правильно заполнить. Данная программа доступна для всех зарегистрированных в социальной сети, независимо от региона проживания", - сказал он.

Еще одним нововведением пробной переписи станет возможность участия в ней тех, кто находится за пределами России. "Заполнять анкету можно не только со стационарных компьютеров, но и с мобильных устройств и планшетов. Таким образом, пройти перепись можно за пределами Российской Федерации при наличии учетной записи на сайте госуслуг", - отметил директор проектов Департамента развития бизнеса "РТ Лабс" (компания-разработчик интерактивной формы переписных листов) Денис Хадасков.

По его словам, переписной лист будет сохранятся в черновом варианте на портале госуслуг с 1 по 10 октября, чтобы участник смог в любой момент вернуться к его заполнению или исправить внесенные данные. По оценке специалистов, в среднем заполнение листа займет от 15 до 25 минут.

Пробная перепись населения пройдет в октябре 2018 года в два этапа. В ходе первого из них - с 1 по 10 октября - предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора статистической информации - самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на Едином портале государственных услуг. Второй этап переписи пройдет с 16 по 31 октября на территории 10 районов в девяти субъектах РФ, где будет осуществляться поквартирный обход переписчиками. Кроме того, для жителей будут работать стационарные переписные участки.

Переписные листы будут содержать новый вопрос об удаленности респондента от основного места работы. Кроме того, будет введен вопрос о готовности респондента принять предложение о работе, даже если он ее не искал. Добавлены также вопросы о регистрации респондента в том помещении, в котором он постоянно проживает, и о длительности проживания в других странах. В то же время, вопросы об ученой степени респондента и о второй работе из переписного листа исчезли.