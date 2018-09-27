Главный психиатр Москвы порекомендовал стоящим в очереди за iPhone обратиться к врачам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк назвал поведение людей, стоящих в очереди за новым iPhone ХS на Тверской улице, легкой формой зависимости и порекомендовал им обратиться за помощью к психологам и психотерапевтам. Об этом он в четверг сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Начало продаж iPhone ХS запланировано на 28 сентября, но по традиции, за несколько дней до этого в Москве перед магазином производителя телефонов начинает выстраиваться очередь из желающих его приобрести.

"Мания в приобретении каких-либо товаров - это одна из разновидностей шопоголизма, или по-научному ониомании. У людей с зависимостью от приобретения вещей определенной марки мозговой центр, отвечающий за удовольствие от процесса покупки этой вещи, гипертрофирован и требует постоянной стимуляции. И простимулировать его можно только покупкой определенной вещи", - сказал он.

Если не стимулировать мозговой центр, человек испытывает страдание, возможны даже физические проявления, такие как учащенное сердцебиение, головные боли, состояние человека может характеризоваться пониженным эмоциональным фоном, чувством тревоги, подчеркнул Костюк. Эти симптомы зависимости и побуждают людей стоять ночами в очередях.

"Но от этой затратной зависимости вполне можно избавиться. Для начала человеку необходимо признаться самому себе в том, что эта проблема существует. После такого признания у человека формируется новая жизненная позиция к своему поведению и к самому себе", - добавил собеседник агентства.

В борьбе с шопоголизмом важна роль и помощь профессионалов - психологов и психотерапевтов. "Они смогут грамотно диагностировать и лечить это расстройство. Специалист научит человека справляться со своей зависимостью, поможет ему поменять процессы мышления и перестать думать о покупках", - заключил психиатр.