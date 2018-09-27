ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Аксенова по делу о госизмене на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобы главы Крыма Сергея Аксенова и депутата Госдумы, бывшего прокурора республики Натальи Поклонской о нарушении их прав при судебном разбирательстве на Украине по делу о госизмене, сообщил в четверг их адвокат, руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

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"Вслед за жалобой в интересах Натальи Поклонской Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Сергея Аксенова. Жалобы эти были поданы в связи с грубыми нарушениями прав наших клиентов на справедливый суд, а также с политическим мотивом, которыми шиты дела против них", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

Дата рассмотрения жалоб в ЕСПЧ пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Украине в госизмене обвиняют главу Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова, а также экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Их адвокат Максим Могильницкий сообщал, что все три фигуранта дела готовы участвовать в уголовном процессе и давать показания. Аксенов заявлял, что считает обвинения в госизмене "смешными".

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников соответственно высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ.

Киев отказался признавать Крым частью России.