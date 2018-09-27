{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России вводят новые правила регистрации автомобилей

С 6 октября транспортное средство с электронным паспортом можно будет зарегистрировать в подразделении ГИБДД
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД России с 6 октября вводит новые правила регистрации транспортных средств, теперь впервые стало возможно зарегистрировать автомобиль с электронным паспортом транспортного средства (ПТС) в подразделении ГИБДД. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг.

На эту тему

Она отметила, что теперь заявители сами определяют предпочтительный тип паспорта транспортного средства. 

Кроме того, по ее словам, соответствующим приказом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи госзнаков - срок их хранения увеличивается с 180 до 360 суток по заявлениям собственников транспортных средств.

Документ также регулирует и значительно упрощает порядок внесения информации о замененном двигателе автомобиля - нужно представить машину на осмотр, и по его результатам данные о номере двигателя внесут в информационные системы Госавтоинспекции и паспорт транспортного средства. Представитель МВД отметила важность того, чтобы замененный двигатель совпадал по типу и модели с ранее установленным, имел оригинальную заводскую маркировку и не находился в розыске.

По ее словам, также уточнили порядок выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые транспортные средства, расширили перечень документов, подтверждающих утилизацию транспортного средства и которые являются основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

Проект приказа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теги
Россия
Более 4,2 тыс. автодорог, отмеченных на "Карте убитых дорог" ОНФ, прошли капремонт
Еще на 3,9 тыс. дорог проведен ямочный ремонт
Читать полностью