В России вводят новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД России с 6 октября вводит новые правила регистрации транспортных средств, теперь впервые стало возможно зарегистрировать автомобиль с электронным паспортом транспортного средства (ПТС) в подразделении ГИБДД. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг.

Она отметила, что теперь заявители сами определяют предпочтительный тип паспорта транспортного средства.

Кроме того, по ее словам, соответствующим приказом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи госзнаков - срок их хранения увеличивается с 180 до 360 суток по заявлениям собственников транспортных средств.

Документ также регулирует и значительно упрощает порядок внесения информации о замененном двигателе автомобиля - нужно представить машину на осмотр, и по его результатам данные о номере двигателя внесут в информационные системы Госавтоинспекции и паспорт транспортного средства. Представитель МВД отметила важность того, чтобы замененный двигатель совпадал по типу и модели с ранее установленным, имел оригинальную заводскую маркировку и не находился в розыске.

По ее словам, также уточнили порядок выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые транспортные средства, расширили перечень документов, подтверждающих утилизацию транспортного средства и которые являются основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

Проект приказа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.