Ученые из Италии презентуют в Севастополе сборник работ по истории Причерноморья

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые из Италии примут участие в образовательной программе "Россия - Моя история" в Севастополе, где представят сборник научных материалов об истории Причерноморья, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история", являющегося одним из организаторов мероприятия.

Программа будет проходить с 28 сентября на территории обновленного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в течение четырех недель.

"Одним из ключевых событий начала образовательной программы "Россия - Моя история" станет презентация школьных учебников по истории России и современного двухтомника "История Крыма", написанного российскими учеными. Кроме того, 3 октября будет презентован собранный итальянскими учеными сборник материалов по истории Причерноморья. Его представят Альфонсо Ассини, Энрико Бассо и Лаура Баллетто - ученые из университетов Генуи и Турина", - сказал представитель оргкомитета.

Он уточнил, что купцы, жившие в регионах, которые в наше время входят в состав Италии, в разные века совершали путешествия до берегов Черного моря. До Крымского полуострова, например, ходили корабли из Генуи, остатки средневековой генуэзской крепости сохранились в Балаклаве (входит в состав современного Севастополя). "Эти путешественники составляли документы о Крымском полуострове, и часть из них сохранилась до сих пор. Поэтому сборник итальянских исследователей очень важен для изучения истории Крыма, часть материалов из него была использована для составления российского двухтомника "История Крыма", - пояснил собеседник.

В пресс-службе правительства Севастополя добавили, что программа "Россия - Моя история" подготовлена фондом "Моя история" и Патриаршим советом по культуре в партнерстве с Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. Она рассчитана в первую очередь на молодежь Крыма.

В специально возведенном павильоне "Мультимедийный кинолекторий" пройдут выступления ведущих российских ученых из Московского госуниверситета, Института российской истории РАН, Российского военно-исторического общества и других. "Выступление охватят широкий круг актуальных тем, от истории российского образования до малоизвестных фактов военной истории, и познакомят слушателей с достижениями современных российских научных школ", - уточнили в правительстве.