Все многоквартирные дома в Москве будут подключены к теплу к 29 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы пообещали подключить все жилые дома в городе, которые обслуживает единая теплоснабжающая организация столицы "МОЭК" ("дочка" "Газпрома"), к отоплению к субботе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"До вечера пятницы все объекты социальной сферы города будут снабжены теплом, а к субботе тепло придет во все жилые дома. Беспокоиться о том, что в соседних домах уже дано отопление, а в вашем пока нет, не стоит. Процесс подачи тепла занимает пять суток и проходит планомерно", - отметили в ведомстве.

Отопительный сезон в столице начался 25 сентября - власти не стали дожидаться условий, при которых в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

"Отопительный сезон в столице идет полным ходом. Подключение проходит успешно - 90% жилого фонда уже подключено к теплу, 93% объектов социальной сферы обеспечены теплоносителем", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.