Власти Тамбовской области до 2024 года направят на нацпроект "Демография" 30 млрд рублей

ТАМБОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Тамбовской области с 2019 по 2024 год направят на финансирование национального проекта "Демография" 30 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации региона по итогам первого заседания комитета по реализации нацпроекта.

"На реализацию этого проекта в Тамбовской области с 2019 по 2024 год планируется направить более 30 млрд рублей. Немалая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС губернатор региона Александр Никитин, стабилизация демографической ситуации станет одним из главных пунктов стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года. "Первый приоритет - новое качество демографической ситуации, без чего невозможен ни экономический, ни социальный рост. Бюджет Тамбовской области - социально-ориентированный. Доля расходов на социальную сферу составляет 60%", - сказал он.

В пресс-службе добавили, что в регионе введены собственные меры поддержки семей с детьми, в частности, предоставление материнского капитала на третьего ребенка, который составляет 100 тыс. рублей, выплата ежемесячного пособия в размере 3 тыс. рублей молодым женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, полное субсидирование процентной ставки по ипотеке многодетным семьям.

Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". Всего на его реализацию в стране планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.