Более половины хранившихся в СЗФО ядерных отходов утилизированы

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Более половины отработанных ядерных отходов, хранившихся на Территории Северо-Запада РФ, утилизированы. Об этом заявил в четверг в четверг в Мурманске на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" Анатолий Григорьев, руководитель проектов международной технической помощи проектного офиса "Центр международных программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯСРОО" Госкорпорации "Росатом".

"Отходов общей суммой радиацией около 200 млн кюри уже удалено, предстоит удалить еще около 150 млн", - сказал он.

Речь идет о хранилищах ядерных отходов в Мурманской области. По словам Григорьева, на Дальнем Востоке такая работа была завершена в 2014 году. Но там радиационный потенциал отходов составлял всего 84 млн кюри. "Задача Росатома - сделать север без отработавшего ядерного топлива", - сказал он.

Основной сложностью для Севера-Запада он назвал то, что отходы для утилизации необходимо вывозить. Их переработкой занимается челябинское предприятие "Маяк".

XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики". Как сообщает оргкомитет форума проходит в Мурманске по инициативе Общественного совета Госкорпорации "Росатом", форум посвященный вопросам взаимодействия различных государственных и общественных структур при освоении Арктики. Среди основных тем, которые будут обсуждаться на форуме - новые арктические технологии, социально- гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.