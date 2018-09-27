Цена перепродажи новых моделей iPhone на Avito достигает 350 тыс. рублей

Средняя цена новинок этого года во время старта продаж выше прошлогодней на 50 тыс. рублей, при этом объявлений о перепродаже в этом году меньше на 7%. Официальный старт продаж назначен на 28 сентября.

"Стоимость новых моделей на Avito достигает 350 тыс. рублей, а доставить новенький iPhone в любой город предлагают за 790 тыс. рублей. На 17:30 мск 27 сентября на Avito размещено более 3,5 тыс. объявлений о продаже iPhone XS и iPhone XS Max ", - сообщает компания.

Популярными остаются и объявления о продаже места в очереди. Например, одно из объявлений предлагает первые два места в очереди за 400 тыс. рублей. Цены начинаются от 5-10 тыс. рублей и достигают 2 млн рублей. "Встречаются и рекордные ценовые предложения, например, 10 млн рублей. Вероятно, пользователи называют столь высокий ценник для привлечения дополнительного внимания к объявлению, указывая в тексте, что" цена договорная", - отмечают в Avito.

На сегодняшний день на сайте можно найти 383 объявления.

Объявления на "Юле"

Объявления о продаже новых iPhone также публикуют пользователи сервиса объявлений "Юла". "В этом году разброс цен у продавцов на "Юле" составил в среднем на 40% по каждой модели. Так, по iPhone XS с памятью 64 Гб можно было найти объявления как по 85 тыс. рублей, так и по 140 тыс. рублей. iPhone XS Max с 256 Гб памяти стоит от 97 тыс. до 150 тыс. рублей - по сути разница в цене может составлять больше 50 тыс. рублей", - рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса.

Меньше всего цены на "Юле" отличались у модели iPhone XS с 512 Гб памяти - разброс составил всего 14%: такой гаджет можно купить на "Юле" от 135 тыс. до 154 тыс. рублей.

В то же время iPhone XS с объемом памяти 512 Гб на "Юле" стоит дороже других новинок: его средняя цена составляет 146,5 тыс. рублей, что на 23% дороже цены официального реселлера. "В магазинах реселлеров самой дорогой моделью стала iPhone XS Max c 512 Гб памяти, которую на "Юле" продают с наименьшей наценкой - всего 3,5%", - рассказали в компании.

На "Юле" также продаются места в очереди за iPhone. "Третье место в очереди в Москве продают сейчас на Юле за 270 тыс. рублей. Место в первой двадцатке стоит 200 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе сервиса. Таким образом, новый iPhone на "Юле" стоит дешевле, чем место в очереди за ним. "В любом случае, на очереди тоже есть возможность сэкономить - например, студенты предлагают ее отстоять всего за 10 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе "Юлы".

В Москве средняя цена места в очереди за новинкой от Apple составляет 69 тыс. рублей. "Также места в очереди за новыми iPhone на "Юле" продают в Санкт-Петербурге (средняя цена - 46 тыс. рублей, доходит до 70 тыс. рублей), Екатеринбурге (10 тыс. рублей) и Курске (250 тыс. рублей)", - рассказали в "Юле".

Чаще всего на "Юле" ищут iPhone XS, на него приходится 68% запросов о новинках. На втором месте iPhone XS Max (23% запросов), меньше всего из новинок Apple пользователям "Юлы" интересен iPhone XR (9% запросов). "В цветах предпочтение продавцов безоговорочно отдано золотому. Среди всех новых iPhone у него 60%", - отметили в пресс-службе сервиса. На втором месте по количеству объявлений о продаже iPhone на "Юле" - гаджеты цвета "серый космос", а вот серебристые смартфоны продавцы посчитали наименее ликвидным товаром.