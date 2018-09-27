Смоленская облдума приняла законы для сохранения льгот для людей предпенсионного возраста

ТАСС, 27 сентября. Депутаты Смоленской областной думы приняли семь законопроектов, которые предусматривают сохранение льгот для жителей региона предпенсионного возраста. Такое решение принято в четверг на первом заседании нового созыва смоленской облдумы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"В целях сохранения гражданам старшего поколения, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчин и женщин соответственно), региональных мер социальной поддержки, депутатами Смоленской областной думы разработан и принят сегодня пакет областных законов. Они вступят в силу с 1 января 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Принято семь законопроектов, которые касаются сохранения мер региональной поддержки для женщин, достигших возраста 55 лет и мужчин, достигших 60 лет. Это компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах, получение звания и льгот "Ветеран труда Смоленской области", предоставление бесплатной юридической помощи, льгот по заготовке гражданами древесины для собственных нужд и другие.

Госдума в четверг приняла на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. К второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.