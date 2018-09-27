Белгородский вуз увеличит долю иностранных студентов после включения в рейтинг THE

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ) рассчитывает на рост востребованности среди иностранных студентов после включения в рейтинг лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом ТАСС в четверг сообщил проректор вуза по реализации программ стратегического развития Андрей Пересыпкин.

Тридцать пять российских вузов в этом году вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии THE, при этом количество представителей России увеличилось в списке по сравнению с прошлым годом на восемь учебных заведений. Впервые в их число вошел Белгородский НИУ, оказавшись в группе 800+.

"Для преподавателей и студентов - это новые возможности, поскольку иностранные студенты отслеживают позиции тех вузов, в которые хотят поступать, в авторитетных международных рейтингах. Появление нашего университета в рейтинге Times Higher Education повысит котировки вуза на рынке экспорта образовательных услуг, в том числе среди поставщиков-фирм, которые занимаются направлением студентов на учебу в Россию", - сказал собеседник агентства.

По словам Пересыпкина, при наличии очевидных преимуществ, у российских вузов есть существенный недостаток - закрытость при проведении научно-исследовательской работы. Поэтому участие в международных рейтингах играет важную роль, поскольку способствуют налаживанию сотрудничества с зарубежными университетами.

"Вхождение в этот рейтинг вносит большой вклад в повышение академической репутации университета в глобальном научно-образовательном пространстве, дипломы наших студентов выше ценятся", - добавил Пересыпкин. Как отметил ректор НИУ БелГУ Олег Полухин, благодаря программе повышения конкурентоспособности, разработанной на базе университета, белгородский вуз планирует войти в глобальный рейтинг Quacquarelli Symonds к 2020 году.