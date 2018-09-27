В Санкт-Петербурге намерены добиться принятия закона в защиту больных диабетом

"Проблемы [больных диабетом] сохраняются, они касаются и обеспечения лекарствами, и средствами самоконтроля. В Санкт-Петербурге мы разработали законопроект, который предусматривает создание регистра больных диабетом, создание резерва лекарств, но он был отклонен как преждевременный, поскольку в Госдуме проходит предварительное рассмотрение подобного законопроекта. Однако ожидание федерального закона может продлиться бесконечно, поэтому наша рабочая группа продолжит работу, постараемся принять на уровне региона данный закон", - сказал парламентарий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Медики и парламентарии Санкт-Петербурга намерены добиться регионального закона в защиту больных сахарным диабетом, который сейчас отклонен в ожидании подобного закона на федеральном уровне. Об этом рассказал в четверг журналистам зампредседателя комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Егоров в петербургском пресс-центре ТАСС.

Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете

Как отметил директор "Центра социальной экономики" Руслан Древаль, решения на правительственном уровне по диабету неминуемы, поскольку население страны стареет, количество больных возрастет.

"По данным статистики, в России насчитывается 4,5 млн больных диабетом, по оценке экспертов их вдвое больше, порядка 63% не знают, что больны. Прямые медицинские затраты на лечение оцениваются в 142 млрд рублей, но нужно учитывать и непрямые - потери государства от инвалидизации, выплат по нетрудоспособности и от смерти пациентов. Раннее лечение и профилактика позволяют снизить затраты в 50-100 раз и позволяют избежать многих осложнений. Поэтому успех борьбы с сахарным диабетом - это эффективное лечение, обеспечение качественными лекарствами, самоконтроль больных, их обучение", - сказал Древаль.

Его поддержала председатель Санкт-Петербургского диабетического общества Марина Шипулина, отметив, что ситуация кардинально меняется в сравнении с 1990 годами, особенно после принятия межгосударственной программы по профилактике и лечению диабета, которую подписали почти все страны СНГ, но теперь нужны долгосрочные комплексные программы. Врачи многих специальностей - терапевты, кардиологи, семейные доктора - должны пройти переобучение по диабету, чтобы правильно информировать пациентов при первых признаках диабета.

"Самые тяжелые осложнения - это ампутации, полная потеря зрения, но до этого можно не дойти, если проводить ранние скрининги, диспансеризация их не заменяет. Сегодня в Петербурге впервые проведены скрининги по диабетической стопе, и мы хотим организовать такое в офтальмологии. На это нужны средства", - отметила Шипулина.

Ситуация в странах СНГ

Как отметила ответственный секретарь экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской ассамблее СНГ Евгения Владимирова, отмечают результат и страны Содружества.

"В Таджикистане в пять раз увеличены суммы на закупки препаратов для лечения диабета, а начинали они с нуля. Сейчас там дети и подростки бесплатно получают средства самоконтроля, это огромное достижение. В Республике Молдова принята специальная программа, Беларусь активно участвует в процессе", - сказала Владимирова.