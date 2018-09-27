Религиозные организации РФ продолжат оказывать помощь населению Сирии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские религиозные организации продолжат оказывать помощь населению Сирии, соответствующее решение было принято на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

В заседании Совета приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и представители различных религиозных организаций России.

"Совет одобрил реализацию проекта по оказанию помощи населению Сирии и принял решение продолжить эту работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2017 года в Сирию было доставлено более 400 тонн гуманитарной помощи, закупленной на средства религиозных организаций России. Совместно с лидерами христианских и мусульманских общин Сирии и Ливана была проведена гуманитарная акция по единовременной передаче 77 тонн помощи.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Совета Минобрнауки России было принято решение о включении теологии в номенклатуру научных специальностей. Также предложено поддержать "конкретные проекты по духовно- нравственному воспитанию молодежи, формированию российской идентичности среди студентов и развитию национальных видов спорта", отмечается в сообщении.