Гору в Кабардино-Балкарии назвали в честь Героя России Александра Прохоренко

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии (КБР) присвоили имя Героя России Александра Прохоренко, погибшего в Сирии, безымянной горе, которая расположена на границе с Северной Осетией. Соответсвующее решение принято на заседании Заксобрания региона в четверг.

"В парламент Кабардино-Балкарской Республики поступило обращение от председателя парламента Республики Северная Осетия - Алания Алексея Мачнева согласовать предложение о присвоении безымянной горе, расположенной на административной границе двух республик наименование гора "Александра Прохоренко", - сказал председатель комитета парламента по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Борис Мальбахов, представляя документ на рассмотрение Заксобрания региона.

По его словам, изначально с инициативой выступило Минобороны РФ. "Александр Прохоренко является героем России, посмертно ему это звание присвоили, погиб при исполнении воинского долго в Сирийской Арабской Республике", - пояснил Мальбахов.

Все необходимые согласования с муниципалитетом Черекского районе региона, где расположена часть горы, нужные геодезические изыскания, подсчеты и снимки сделаны в установленном порядке, уточнил депутат. Члены парламента КБР поддержали инициативу.