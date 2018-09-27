Скворцова: санкции против РФ не сказываются на сфере здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Применение санкций в отношении России пока не мешает взаимодействовать с коллегами в сфере здравоохранения.
Об этом сообщила журналистам в четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"К счастью, для медицины и здравоохранения пока санкции не звучат активно", - сказала она.
По словам министра, Россия занимает лидирующие позиции по некоторым направлениям здравоохранения. Успешные результаты некоторых российских программ изучают другие страны.
"Мы продолжаем взаимодействовать со всеми коллегами из всех стран, и более того, лидерские позиции России по теме того, что обсуждается на встречах высокого уровня Ассамблеи, - это туберкулез и социальные инфекции, это неинфекционные заболевания, - они привлекают [внимание] к России, поскольку мы знаем ключи к успеху", - пояснила Скворцова.