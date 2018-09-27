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Скворцова: санкции против РФ не сказываются на сфере здравоохранения

Россия занимает лидирующие позиции по некоторым направлениям здравоохранения, отметила министр на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Применение санкций в отношении России пока не мешает взаимодействовать с коллегами в сфере здравоохранения.

Об этом сообщила журналистам в четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"К счастью, для медицины и здравоохранения пока санкции не звучат активно", - сказала она.

По словам министра, Россия занимает лидирующие позиции по некоторым направлениям здравоохранения. Успешные результаты некоторых российских программ изучают другие страны.

"Мы продолжаем взаимодействовать со всеми коллегами из всех стран, и более того, лидерские позиции России по теме того, что обсуждается на встречах высокого уровня Ассамблеи, - это туберкулез и социальные инфекции, это неинфекционные заболевания, - они привлекают [внимание] к России, поскольку мы знаем ключи к успеху", - пояснила Скворцова. 

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияСанкции в отношении РоссииГенассамблея ООН - 2018
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