Ростуризм предупредил россиян о распространении лихорадки Денге в Таиланде

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупреждает россиян, планирующих поездку в Таиланд и уже находящихся в стране, о распространении в некоторых районах лихорадки Денге. Сообщение размещено в четверг на сайте Ростуризма.

Агентство рекомендует туристам соблюдать профилактические меры, носить закрытую одежду и обращаться к врачам при появлении первых симптомов заражения. Также Ростуризм обратился к туроператорам с призывом информировать россиян о текущей эпидемиологической обстановке в Таиланде.

В сообщении уточняется, что в большинстве районов страны обстановка санитарная обстановка остается спокойной. Ростуризм ожидает, что с ноября по март ситуация в Таиланде полностью нормализуется.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.