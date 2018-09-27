Большинство стран Арктического совета согласилось провести саммит

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Большинство государств - участников Арктического совета (АС) дало согласие на участие в возможном саммите этой региональной организации, в которой в 2017-19 годах председательствует Финляндия. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в четверг в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Мы предложили созвать саммит - на уровне глав государств. К настоящему времени мы получили положительные ответы, я бы сказал, от большинства из восьми стран - членов [АС]", - заявил финский лидер. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Двенадцать неарктических стран, включая Германию, Великобританию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

Вдаваться в дальнейшие подробности, касающиеся подготовки вероятной встречи АС на высшем уровне, президент отказался. "Иногда президенту также приходится действовать как дипломату. Так что скажу - от большинства", - сказал Ниинистё под смех аудитории. Он не уточнил, когда именно и где Финляндия хотела бы провести саммит АС.

При этом президент констатировал, что "происходящее в Арктике имеет огромную важность" с точки зрения охраны окружающей среды. "Это более не вопрос Арктики, это вопрос всего земного шара. Если мы потеряем лед в Арктике, то потеряем всю планету", - подчеркнул Ниинистё.

По его словам, он обсуждал вопросы, относящиеся к природоохранной деятельности в Арктике, в том числе с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Я об этом говорил и Путину, и Трампу, им обоим. Они понимают проблему и, как они говорят, готовы принимать меры", - отметил Ниинистё.

Финский руководитель пояснил, что имеет в виду, в частности, необходимости решения проблемы сажи (черного углерода), ускоряющей таяние льдов и снегов в Арктике.

Взаимодействие с Китаем

Комментируя далее деятельность КНР в Арктике, Ниинистё заявил, что "Китай не является членом Арктического совета". "У Китая нет никакой территории или прав в зоне Арктики", - сказал финский президент.

"Насколько я понимаю, между Россией и Китаем есть своего рода спор относительно того, что там [в Арктике] является и что не является свободными [то есть открытыми для всех] водными пространствами. Возможно, это вопрос, который было бы интересно также рассмотреть в рамках Арктического совета. Но для этого необходим саммит", - продолжал Ниинистё.

Военная деятельность в Арктике

По его словам, "пока имеется джентльменское соглашение, заключающееся в том, что Арктический совет не вырабатывает нового мнения по военным вопросам". "Мне кажется, мы продолжаем этого придерживаться", - подтвердил финский лидер.

"На мой взгляд, если действительно [весь] лед [в Арктике] превратится в воду, то основной проблемой будет природоохранная. <...> Тем не менее уже сейчас имеется много пространства для геополитической деятельности [в этом регионе]", - считает Ниинистё.

Как он утверждал, крупные державы "избегают говорить об этом", предпочитая заявлять, что в Арктике геополитическое соперничество "проблемой не является".