Поисковики обнаружили под Волгоградом останки трех погибших защитников Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Участники полицейских поисковых отрядов "Безымянная высота" и "Дон" обнаружили вблизи хутора Донской под Волгоградом останки трех погибших защитников рубежей Сталинграда, предположительно офицеров НКВД. Об этом в четверг сообщил ТАСС замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"На боевых позициях времен Великой Отечественной войны вблизи хутора Донской участниками поисковой экспедиции, в которую входят активисты полицейских поисковых отрядов "Безымянная высота" и "Дон", сегодня обнаружены останки трех погибших защитников рубежей Сталинграда, предположительно, офицеров войск НКВД", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что в окопе найдены личные вещи и оружие офицеров - два пистолета системы "Наган", автомат ППШ, полуистлевший партбилет, офицерские планшеты, солдатский медальон. Совместно с представителями музея-заповедника "Сталинградская битва" эксперты-криминалисты МВД принимают меры для установления личностей погибших в бою более 75 лет назад под Сталинградом.

Полицейские поисковые отряды "Безымянная высота" и "Дон" состоят сотрудников главных управлений МВД по Волгоградской и Ростовской области, а также ветеранов органов внутренних дел.