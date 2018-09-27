Угроза наводнения в Петербурге миновала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты открывают затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге, которые ранее были закрыты из-за шторма. Об этом в четверг сообщается на сайте КЗС.

"По состоянию на 21:00 мск 27 сентября 2018 года угроза наводнения миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие", - сказано в сообщении.

Решение закрыть дамбу изначально было принято в среду в связи с угрозой наводнения на фоне сильных дождей и усиления ветра в прибрежных районах до 23 м/с. В четверг около 04:00 она была открыта, но всего на несколько часов.

Затворы КЗС были повторно закрыты в четверг около 13:00 мск из-за сохраняющегося вторые сутки подряд ветра с порывами до 24 м/с.

В центральных районах Петербурга в четверг прошли град и ливни, из-за сильного ветра в городе упало около сотни деревенев, сады и парки были закрыты для посещения. К вечеру погода начала налаживаться.

Шторм в Петербурге начался в среду. По словам метеорологов, "регион принял первый осенний штормовой циклон".