СМИ: владельцам передали в распоряжение ресторан в Солсбери, где обедали Скрипали

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Ресторан Zizzi в английском Солсбери, в котором бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обедали в день своего отравления в марте этого года, был передан обратно в распоряжение его владельцев после завершения операции по ликвидации возможных следов нервно-паралитического вещества. Об этом в четверг сообщило агентство Press Association.

Ожидается, что по завершении ремонтных работ заведение в этом году вновь откроет свои двери для посетителей. "Мы очень рады, что ресторан нам возвращен. В ближайшие недели мы будем сосредоточены на его ремонте, чтобы он снова открылся и был лучше, чем когда-либо", - сказал руководитель операционного отдела сети Zizzi в Солсбери Рез Годс, отметив, что администрация ресторана ожидает его открытия до наступления католического и протестантского Рождества (25 декабря).

Zizzi таким образом стал последним объектом после отравления Скрипалей, который был открыт для представителей общественности после завершения операции по очистке, проводимой под надзором британского министерства охраны окружающей среды.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.