Конкурсанты "Учителя года" и артековцы обсудили идеального наставника и гаджеты в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Лучшие учителя России, ставшие победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России - 2018", обсудили с воспитанниками международного детского центра "Артек" вопросы внедрения новых технологий в школе и то, каким они видят идеального учителя и ученика. Телемост "Санкт-Петербург - Артек" состоялся в рамках конкурса в четверг на площадке Академической гимназии № 56.

В телемосте приняли участие воспитанники "Артека", 85 претендентов на звание "Учитель года" из всех регионов России, а также члены жюри и оргкомитета профессионального конкурса.

Телемост прошел в формате вопросов и ответов, которые поочередно адресовали друг другу учителя и дети. Так, в числе тем, которые интересовали воспитанников "Артека", было сочетание традиций и новых технологий в школьном обучении, а также отношение преподавателей к смартфонам в образовательном процессе. "На мой взгляд, идеальной будет школа в традициях и в новых технологиях одновременно", - ответил учитель из Свердловской области Максим Новиков.

В пользу активного использований гаджетов в школе высказался учитель из Калининградской области Алексей Вериногов. "С точки зрения преподавателя, телефон можно использовать в образовательном процессе, это нужно делать, потому что мы говорим о цифровизации экономики. Его можно эффективно использовать при подготовке к экзаменам и как мотивацию учеников в учебном процессе. Да, он нужен в школе", - констатировал педагог.

Идеальный наставник глазами детей и взрослых

Воспитанники детского центра поинтересовались у лучших педагогов России, каким они видят образцового учащегося. "Идеальный ученик - это любопытный ученик, тот, кто задает вопросы учителю, ведь вопросы - основа обучения", - ответил Чингис Сангаджиев из Калмыкии.

Участники конкурса попросили артековцев назвать те качества, которыми, по их мнению, должен обладать идеальный учитель. "Понимающий", "добрый", "неравнодушный", "справедливый", "компетентный", "внимательный", "вдохновляющий" - такими эпитетами описали дети лучших наставников. Сами учителя, отвечая на этот вопрос, предложили такие ответы: "здоровый", "стрессоустойчивый", "любопытный", "счастливый", "выспавшийся", "творческий", "читающий" и "не ставящий двойки".

"Я считаю, что хороший учитель - это тот, который готов сотрудничать с детьми, готов обучаться у детей и готов обмениваться опытом вместе с детьми. То есть должно быть взаимное обогащение", - отметила учитель из Волгоградской области Елена Власова.

О конкурсе

Федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года - 2018" стартовал в Санкт-Петербурге 24 сентября. Большое жюри федерального этапа, в которое вошли в том числе победители конкурса разных лет и представители руководства педагогических вузов, возглавляет ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Конкурсные испытания первого и второго очного туров федерального этапа проходят на базе петербургской Академической гимназии № 56. Участникам предстоит провести открытый урок, методический семинар и мастер-класс для коллег, а также представить образовательный проект. 29 сентября жюри объявит 15 лауреатов по итогам заочного и первого очного туров профессиональных испытаний. После второго очного тура 3 октября будут названы пять призеров конкурса.

Завершающий тур испытаний - "Разговор с министром" - пройдет 4 октября в Общественной палате РФ в Москве. Имя абсолютного победителя конкурса будет объявлено 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.