Генсек ООН заявил о необходимости срочных мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что международному сообществу следует предпринять срочные меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями, которые уносят миллионы жизней в год. Об этом говорится в заявлении административного главы всемирной организации, зачитанном в четверг в нью-йоркской штаб-квартире ООН на встрече высокого уровня по данной проблеме.

Воздух и здоровье

Как констатировал Гутерриш, неинфекционные заболевания, к которым относят, в частности, диабет, сердечно-сосудистые, хронические респираторные заболевания, онкологию и психические расстройства, "являются причиной около 70 процентов смертей в мире".

"В свете глобализации, повышения продолжительности жизни, стремительных изменений климата и ускоряющейся урбанизации мы наблюдаем демографические и иные сдвиги, свидетельствующие о том, что во всех странах неинфекционные заболевания становятся все более серьезной проблемой", - отметил генсек. Он заострил внимание на том, что болезни данного типа приводят к "преждевременной кончине миллионов людей", 85% из них приходятся на развивающиеся страны.

В числе одного из основных факторов развития неинфекционных заболеваний Гутерриш назвал загрязнение воздуха. Генсек привел данные, согласно которым оно "является причиной четверти случаев кончины совершеннолетних от болезней сердца и инсультов", а также "примерно 30% случаев смерти от рака легких".

По словам административного главы ООН, загрязнение воздуха ежегодно приводит к смерти примерно 7 млн человек. "Мы срочно должны принять меры в связи с воздействием на здоровье выбросов углекислого газа и изменения климата", - подчеркнул он.

Психические расстройства

Генсек также заявил о необходимости "сосредоточить внимание на психическом здоровье, которым слишком долго пренебрегали в рамках данной повестки дня". По словам Гутерриша, примерно каждый четвертый человек в мире хотя бы раз в жизни страдает от психического расстройства. Как подчеркнул административный глава ООН, согласно имеющейся статистике, "лишь в этом году 800 тысяч людей покончат жизнь самоубийством".

Гутерриш также отметил, что мировому сообществу следует принять меры в связи с распространением алкоголизма и наркомании. По его данным, "более 3 млн человек каждый год умирают из-за злоупотребления алкоголем и почти полмиллиона - из-за употребления наркотиков". "Эти смерти трагичны и их можно избежать", - констатировал генсек.

Административный глава ООН отметил, что серьезной проблемой в мире является как недоедание, так и переедание. По его словам, эти явления "часто существуют одновременно в одной и той же стране". "Около 810 млн человек не получают достаточно продуктов питания, - констатировал Гутерриш. - В то же время лишний вес и переедание резко распространяется, в том числе среди детей".