Скворцова: новая вакцина от туберкулеза успешно прошла доклинические исследования

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Российская вакцина против туберкулеза успешно прошла этап доклинических исследований. Об этом заявила журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За последние годы мы создали новую вакцину против туберкулеза, она прошла очень хорошо доклинические исследования и сейчас проходит клинические исследования", - сказала министр.

Скворцова отметила, что успешными наработками РФ в области борьбы с туберкулезом активно интересуются многие страны.

На полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в среду состоялось совещание высокого уровня, сопредседателем которого была Скворцова. Министр отметила, что заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась на 42% за последние 10 лет. Существенных успехов в борьбе с туберкулезом в РФ, по ее словам, позволило достичь также непрерывное финансирование программ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 млн человек. Каждый десятый заболевший - ребенок. По данным за 2017 год, почти полмиллиона человек болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез оставаться основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней в день.