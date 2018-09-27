Суд Канады отказал бывшему нацисту в восстановлении канадского гражданства

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/ Федеральный суд Канады отклонил в четверг апелляционную жалобу о возвращении гражданства страны бывшему пособнику нацистов, 94-летнему Гельмуту Оберландеру. Об этом сообщил телеканал CBC.

Судья Майкл Фелан в пояснительной записке указал, что отказ в восстановлении гражданства Канады, которого Оберландер был лишен в июле 2017 года, "обоснован". Примечательно, что мужчину уже лишали канадского гражданства в 2001, 2007 и 2012 годах, но он всегда добивался его возвращения. Житель канадского Ватерлоо (провинция Онтарио) и сейчас имеет право обжаловать это решение суда.

В 1995 году канадская полиция начала расследование о причастности Оберландера к преступлениям нацистов. В 2000 году канадский федеральный суд постановил, что этот уроженец Украины в 1952 году при подаче документов на иммиграцию в Канаду скрыл факт того, что входил в состав группы "Эйнзатцкоммандо-10А", занимавшейся карательными акциями на территории СССР. Суд тогда отметил, что только скрыв данную часть своей биографии, Оберландер смог в 1954 году получить вид на жительство в Канаде, а в 1960 году - и канадский паспорт.

Сам Оберландер утверждает, что в 17 лет его принудили поступить на службу к нацистам, и что он никогда не разделял их взгляды. В ходе следствия было установлено, что он служил переводчиком, но не участвовал в убийствах людей.

Канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн в четверг заявил CBC, что приветствует данное решение суда, которое "подтвердило нашу позицию об отсутствии "безопасной гавани" для военных преступников в Канаде". Он не стал комментировать возможную депортацию Оберландера, так как он еще может обжаловать данное решение суда.