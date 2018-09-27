Лавров в штаб-квартире ООН представил заявку Екатеринбурга на "Экспо-2025"

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия убеждена, что заявка Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки "Экспо" в 2025 году имеет все шансы на успех. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на презентации заявки в четверг в штаб-квартире ООН.

"Россия - активный член Международного бюро выставок (МБВ), - сказал он. - Мы поддерживаем принципы и ценности международного выставочного движения. Наша страна участвовала в выставках "Экспо" более 160 лет. Российские экспозиции регулярно получали медали, сертификаты и награды в различных категориях".

"К сожалению, это высокоуровневое событие никогда не проводилось в моей стране", - отметил министр. "В мае 2017 года Россия представила в МБВ заявку Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025", - продолжил Лавров. - Мы убеждены, что эта заявка имеет все шансы на успех".

Глава МИД РФ отметил, что российская заявка обладает оптимальной комбинацией общественной и государственной поддержки. "Екатеринбург - четвертый по размерам город России, важный и динамичный, экономический, научный, образовательный и культурный центр, - продолжил он. - Благодаря своему уникальному расположению на границе Европы и Азии город стал важным транспортным узлом. У Екатеринбурга есть все необходимые организационные и инфраструктурные ресурсы, чтобы успешно провести "Экспо-2025".

Лавров выразил уверенность, что Всемирная выставка в Екатеринбурге предоставит иностранным участникам возможность продемонстрировать последние научные и технические достижения, поделиться планами экономического, технологического и научного развития. "Активное участие в "Экспо-2025" откроет дополнительные возможности для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, торговли, промышленности, сельского хозяйства, поможет развитию гуманитарных связей и укреплению атмосферы доверия и понимания", - добавил он.

Презентация заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки состоялась в штаб-квартире ООН на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи. Гостям мероприятия продемонстрировали подробный мастер-план "Экспо-2025", а также концепцию "умного города", который будет создан на месте проведения выставки с применением передовых технологий и станет наследием российской "Экспо". Голосование по заявкам на проведение "Экспо-2025" состоится на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре.